Na Fužinah poskušala zažgati gostinski lokal: vrata polila z vnetljivo tekočino, potem pa ...

Policista postaje Moste sta 22. oktobra v nočnem času na območju Fužin opazila manjši požar pri stranskih vratih enega izmed gostinskih lokalov. Pri tem sta v bližini videla dve osebi, ena je zbežala s kraja, drugo pa so policisti prijeli. Z zbiranjem obvestil kmalu ugotovili identiteto pobeglega.



»Po do zdaj zbranih obvestilih sta 34- in 42-letni osumljenec z vnetljivo tekočino polila stranska vrata gostinskega lokala in prižgala ogenj, ki pa je ugasnil, zato je pri tem nastala manjša materialna škoda. Kaznivo dejanje je povezano s kaznivim dejanjem groženj eni izmed sorodnic in njenemu partnerju, ki ga je prav tako osumljen 34-letnik,« pišejo v poročilu PU Ljubljana.



Osumljencema so policisti odvzeli prostost in po zbranih obvestilih 34-letnega osumljenca zaradi sumov kaznivih dejanj poskusa požiga in groženj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Drugega bodo zaradi suma pomoči pri poskusu požiga kazensko ovadili.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. O vsem bo obveščeno pristojno tožilstvo.