Na dolenjski avtocesti doživel hudo prometno nesrečo: Nekateri med nami znajo samo žaliti (FOTO)

Teodor je pred letom dni doživel hudo prometno nesrečo. V zgodnjih jutranjih urah je pri Podsmreki na dolenjski avtocest trčil v tovornjak. Na facebooku se je razpisal o tem, kako so si mimoidoči ogledovali nesrečo, spletni komentatorji pa so si dovolili soditi o tem, kaj se je zgodilo. Predvsem pa se je vsem intervencijskim službam in bližnjim zahvalil za pomoč.

»Bilo je v ponedeljek ponoči na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane (Podsmreka), nekje med četrto in peto zjutraj. In to je to ... pok, raztreščena kabina, pogovor z gasilci, reševalci, policistom in zdravnico. Odvoz v UKC Ljubljana, kjer so me po nekaj izletih po hodnikih kmalu operirali. Okrog kosila sem se zbudil ... in po tistem precej hitro okreval do te mere, da sem zapustil bolnišnico po enem tednu. Ostala je velika brazgotina čez trebuh in občasni čudni občutki, ko se peljem tam mimo,« pripoveduje Teodor.

Vsem, ki so bili vpleteni, se je zahvalil za pomoč. »Če vas ne bi bilo, se zadeva najbrž ne bi tako srečno končala,« je prepričan. Za vso podporo in pomoč je hvaležen tudi bližnjim. »Ne gojite zamer do nikogar, ker s tem nobeden ne pridobi ničesar. Ker ko pride do take sekunde, bo mogoče prepozno za opravičila,« še polaga na srce.

Žaljivi komentarji so se dotaknili partnerke

Teodorja smo vprašali, kako se je počutil takrat, ko je o svoji nesreči bral na družbenih omrežjih, kjer ni manjkalo niti žaljivih komentarjev. »Name niso imeli kakšnega posebnega vpliva. Zelo dobro se namreč zavedam, da so med nami ljudje, ki znajo samo žaliti in kritizirati, sploh ko govorimo o družbenih omrežjih. Zato se z njimi niti ne ukvarjam. Komentarji so se nekoliko dotaknili partnerke, ki je po naravi malo bolj "vroče" glave od mene. Ampak je tudi to hitro minilo,« je dejal.