Na dolenjki se je prevrnil in pristal v jarku (FOTO)

V torek dopoldne je na dolenjski avtocesti med viaduktom Reber in predorom Debeli hrib v smeri Ljubljane voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča, se prevrnil in obstal v jarku ob cesti.Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo, ukleščenega voznika rešili iz vozila, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ljubljane pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila, odklopili akumulator vozila in na iztekle motorne tekočine položili pivnike.Reševalci so poškodovanega voznika prepeljali v UKC Ljubljana.