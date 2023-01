Na Celovški zagorelo

V petek ob 00.39 je na Celovški cesti v Ljubljani gorela baraka velikosti okoli 3 x 4 metre.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Ljubljana-Šentvid so požar pogasili, prekopali požarišče, ga pregledali s termovizijsko kamero ter požarišče in bližnja ožgana drevesa zalili z vodo.