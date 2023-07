Na avtocesti trčila tri osebna vozila

V nedeljo ob 18.51 so na avtocesti Logatec–Vrhnika, občina Vrhnika, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, posuli po izteklih tekočinah in nudili pomoč reševalcem NMP Logatec pri preventivnem pregledu udeleženih oseb.

V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.