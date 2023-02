Na avtocesti je počilo, nastal je dolg zastoj (FOTO)

Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nastal je zastoj do Logatca. Če ste na poti, pričakujte, da se bo vaša pot podaljšala za 30 do 40 minut. Obvoz za osebna vozila je možen med Logatcem in Brezovico, še poroča prometno informacijski portal.

Počilo je na primorski avtocesti. FOTO: Bralec Matej