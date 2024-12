Na avtobusu v času nesreče 17 potnikov, voznik bo ovaden

Včeraj ob 16.45 uri se je na regionalni cesti Dekani – Bertoki pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in osebnega avtomobila.

»V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, na avtobusu pa je bilo v času nesreče 17 potnikov. Policisti so ugotovili, da je 67-letni voznik avtobusa vozil iz smeri Bertokov proti Dekanom. Ko je pripeljal do križišča za avtocesto je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil osebni avtomobil, ki ga je vozil 46-letni moški. Zoper voznika avtobusa bodo policisti napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa,« sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24-ih urah intervenirali v 47 primerih in na številko 113 prejeli skupno 216 klicev.



S področja prometne varnosti so obravnavali eno prometno nesrečo v kateri sta bili ena oseba huje in ena lažje telesno poškodovani, eno prometno nesrečo v katerih je bila ena oseba lažje telesno poškodovana ter sedem prometnih nesreč z materialno škodo.

Ker je bilo ugotovljeno, da je prekoračil tudi čas vožnje brez odmora, mu bo izdan še plačilni nalog.