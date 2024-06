Na Ajdovskem sredi noči vlomili v hišo, v Kobaridu vlamljali izletnikom v avtomobile

Danes ponoči je bila novogoriška policija obveščena o vlomu v naselju Budanje v občini Ajdovščina. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo ter pregledal notranje prostore. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je storilec našel in ukradel večjo vsoto gotovine in več kosov zlatnine v vrednosti več tisoč evrov. Prav tako je zaradi omenjenega kaznivega dejanja nastala posredna materialna škoda za okoli tisoč evrov, je navedeno v policijskem poročilu.

Policisti vse občane pozivajo, naj več pozornosti namenijo samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko.

Posebno »vabljiva« za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje …, navajajo na policiji.

V primeru, da vam vlomijo v stanovanje, pa nemudoma pokličite policijo na 113. »Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja. Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite Policijo,« pravijo na policiji.

Na Kobariškem vlomili v avtomobil in ukradli pohodniška nahrbtnika

Policisti PP Bovec so v soboto nekaj po 16. uri na parkirišču pri Otoni blizu naselja Trnovo ob Soči (Občina Kobarid) obravnavali vlom v tuje osebno vozilo. Neznani storilec je v osebni avto znamke Hyundai i30 vlomil tako, da je razbil zadnje levo steklo in iz vozila odtujil dva pohodniška nahrbtnika, v katerem so bili med drugim osebni dokumenti in tudi gotovina.

Oškodovana sta bila dva državljana Madžarske.

Na Bovškem vlomili v tuje vozilo

Kmalu po vlomu v avto so policisti PP Bovec obravnavali še vlom v osebno vozilo, slovaških registrskih številk, na parkirišču na vstopnem mestu za kajakaše in raftarje blizu naselja Srpenica na Bovškem.

Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec pristopil do osebnega vozila znamke Fiat Ducato in razbil manjše trikotno šipo na prednjih desnih vratih ter vstopil v vozilo. V vozilu je storilec našel in ukradel rjavo usnjeno denarnico, v kateri je imel oškodovanec iz Slovaške poleg osebnih dokumentov tudi več bančnih kartic.