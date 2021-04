Na Ajdovskem: pes na povodcu ugriznil otroka

Policisti policijske postaje Ajdovščina so na območju ajdovske občine obravnavali primer ugriza psa.



Po do zdaj zbranih podatkih je imel lastnik psa na povodcu. Ko je zagledal otroke pred eno od stanovanjskih hiš, je pes potegnil za povodec in mlajšo osebo ugriznil v nogo.



Otroka so oskrbeli v ZD Ajdovščina.



Policisti bodo proti lastniku psa uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o zaščiti živali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: