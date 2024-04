Na 113 klicali zaradi streljanja: ko so 26-letnika odpeljali, so neznanci kamenjali policiste

V soboto zvečer na številko 113 prijeli več prijav o streljanju v Kerinovem Grmu. Na kraj je bilo napotenih več policistov.

V sporočilu za javnost so na PU Novo mesto zapisali, da se je med intervencijo 26-letni osumljenec kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in groženj nedostojno vedel do policistov in jim poskušal zbežati. 26-letnika so prijeli, ga vklenili in odpeljali v pridržanje.

Med intervencijo so neznanci v službeno vozilo policije vrgli nekaj kamnov in ga poškodovali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja so se v delo vključili še kriminalisti. V nedeljo dopoldne so opravili še dodatni ogled kraja in zavarovali sledove streljanja. Preiskava je v teku.