Monstrum omamljal Gisele in pozival moške, naj jo posilijo, zdaj so sojenje preložili. Bila je posiljena vsaj 92-krat (FOTO)

Danes bi moral na sodišču pričati Dominique Pélicot (71), obtožen, da je na spletu našel več deset moških, ki so posilili njegovo ženo Gisele. Vendar je sodnica sojenje preložila, saj naj bi obtoženi trpel hude bolečine v trebuhu.

Groza trajala več kot deset let, ženska bila posiljena vsaj 92-krat. FOTO: Christophe Simon Afp

Kasneje pa naj bi padla odločitev o tem, kdaj bo pričal in za koliko časa se bo sojenje zavleklo, navaja Sky News. Obtoženi je še vedno bolan, je povedal sodnik. V petek se zaradi bolečin sploh ni pojavil na sojenju in so ga prepeljali v bolnišnico. Njegov zagovornik je dejal, da se ne poskuša izogniti svoji odgovornosti.

Groza trajala več kot deset let, ženska bila posiljena vsaj 92-krat

V začetku septembra se je začelo sojenje moškemu, obtoženemu, da je svojo ženo omamil in k posilstvu povabil več kot 80 moških. Ta groza je trajala več kot deset let, nesrečnica pa se sploh ni zavedala, da jo neznani moški spolno zlorabljajo na njenem lastnem domu. Več let je imela nepojasnjene ginekološke težave in izgubo spomina, zaradi česar je verjela, da trpi za Alzheimerjevo boleznijo. Njen mož je na spletu našel neznance in jih nato zvabil, da so prišli k njemu domov in zlorabljali njegovo zdaj 72-letno ženo. Poleg njega je obtoženih še 50 moških, ki jim prav tako sodijo na sodišču v Avignonu.

Obramba je trdila, da je pravzaprav šlo za skupne spolne fantazije, vendar je izvedenec ugotovil, da žrtev ni spala, temveč je bila v stanju, ki spominja na komo.

Žrtev, ki je na prvo obravnavo prišla v spremstvu svojih treh otrok, je zahtevala, da je sojenje javno, ker njeni storilci želijo ostati anonimni. Policija je ugotovila, da ji je dal zdrobljene uspavalne tablete in antidepresive ženi Gisele v večerjo ali vino na njunem domu v Mazanu v Provansi. Ženska je bila posiljena vsaj 92-krat. Gisele je za zlorabo izvedela šele leta 2020, potem ko jo je obvestila policija.

Gisele Pelicot. FOTO: Christophe Simon Afp

Preiskava njenega moža se je začela po naključju, leta 2020, ko ga je varnostnik ujel med snemanjem žensk pod oblekami v nakupovalnem središču. Policija je nato na njegovem računalniku našla 20.000 fotografij in video posnetkov njegove nezavestne žene. Med posiljevalci so bili lokalni mestni svetnik svetnik, vojak, gasilec, nekdanji policist ...