Ženi dajal tablete v hrano in klical moške, naj jo posilijo: med posiljevalci mestni svetnik, gasilec, policist ...

V začetku tedna se je v Avignonu v Franciji začelo sojenje moškemu, ki je bil obtožen, da je svojo ženo omamil in k posilstvu povabil več kot 80 moških. Ta groza je trajala več kot deset let, nesrečnica pa se sploh ni zavedala, da jo neznani moški spolno zlorabljajo na njenem lastnem domu.

Posiljena najmanj 92-krat

Njen mož Dominique Pelicot (71) je na spletu našel neznance in jih nato zvabil, da so prišli k njemu domov in zlorabljali njegovo zdaj 72-letno ženo. Poleg njega je obtoženih še 50 moških, ki jim prav tako sodijo na sodišču v Avignonu. Žrtev, ki je na sodišče prišla v spremstvu svojih treh otrok, je zahtevala, da je sojenje javno, saj bi njeni storilci želeli ostati anonimni, navaja Guardian. Policija je ugotovila, da je Pelicot dajal zdrobljene uspavalne tablete in antidepresive svoji ženi Gisele v večerjo ali vino na njunem domu v Mazanu v Provansi. Gisele je za zlorabo izvedela šele leta 2020, potem ko jo je obvestila policija.

Posiljena je bila najmanj 92-krat.

»Sojenje bo zanjo pravo mučenje,« je dejal njen odvetnik Antoine Camus, saj bo prvič videla posnetke trpinčenja. Preiskava njenega moža se je začela po naključju, leta 2020, ko ga je varnostnik ujel, medtem ko je snemal ženske pod obleko v nakupovalnem središču. Policija je nato na njegovem računalniku našla 20.000 fotografij in videoposnetkov njegove nezavestne žene.

Med posiljevalci mestni svetnik, gasilec, policist ...

Zloraba naj bi se začela leta 2011. Preiskovalci so našli tudi komunikacijo na internetu, kjer je Dominique Pelicot novačil neznane osebe, da so prišle na njegov dom in posilile njegovo ženo. Obtoženi je policistom priznal, da je ženi dajal močna pomirjevala, med drugim zdravila za tesnobo. Ugotovili so, da je v samo enem letu nabavil 450 uspaval. Obtoženi posiljevalci so stari od 26 do 74 let, večina je žensko napadla enkrat, nekateri pa so tudi do šestkrat. Med 50 moškimi, ki jim sodijo, so lokalni svetnik, zdravstveni tehniki, novinar, nekdanji policist, paznik v zaporu, vojak, gasilec, javni uslužbenec ...