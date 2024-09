Motorist zapeljal na mokro listje, z njim je hudo

S PU Ljubljana poročajo o prometni varnosti. Včeraj, okoli 19.30 so bili obveščeni o prometni nesreči na Perovem v Kamniku v kateri je bil udeležen voznik mopeda. Ugotovljeno je bilo, da načina in hitrosti vožnje ni prilagodil svojim sposobnostim in stanju vozišča, saj je zapeljal na mokro listje, izgubil nadzor nad vozilom in padel. V nesreči se je huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

V ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče

Včeraj, nekaj po 13. uri so bili obveščeni o prometni nesreči na cesti od Fare proti Slavskemu Lazu v kateri sta bila udeležena dva motorista. Nesrečo je povzročil motorist, ki je v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista, ki je pripeljal nasproti. V nesreči sta se oba huje poškodovala, vendar po doslej znanih podatkih njuno življenje ni ogroženo. Policisti vse okoliščine še preverjajo in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, obveščali pristojno državno tožilstvo.

Udeležena motorist in voznik osebnega vozila

Prav tako včeraj, okoli 19.30 so bili obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti iz smeri Unca proti Logatcu v kateri sta bila udeležena motorist in voznik osebnega vozila. Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil na prekratki varnostni razdalji in zato trčil v motorista, ki je v koloni pred njim zmanjšal hitrost zaradi zastoja. V nesreči se je potnica na motorju lažje poškodovala. Zoper povzročitelja bo uveden prekrškovni postopek.