Moški padel v Savo: na koncu se je vse dobro izteklo

Danes malo pred 9. uro se je v kraju Vrhovo odvijala prava drama.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je v reko Savo zdrsnil občan, zaradi česar je stekla hitra akcija. Roko so takoj ponudili gasilci PGE Celje, PGD Vrhovo, Radeče in Sevnica.

Ob pomoči potapljača so občana navezali z vrvno tehniko, očistili zaraslo brežino, ga uspešno potegnili iz vode in prenesli do reševalnega vozila.

Reševalci ga oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.

Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.