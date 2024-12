Moški (54) napadel partnerico in otroka, na pomoč priskočila policija

Policisti v Krškem so bili v četrtek obveščeni o nasilju v družini na območju Kostanjevice na Krki, poroča novomeška policijska uprava. Možje v modrem so zbrali obvestila in ugotovili, da 54-letni nasilnež izvaja fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerko.

Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno svobodo in varnost partnerke in otroka, s katerima surovo in grdo ravna, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Izrekli mu bodo prepoved približevanja žrtvam in o izrečenem ukrepu obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Zoper 54-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.