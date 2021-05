Tragedija na slovenskih cestah

Prvi majski dan se je začel tragično na cesti Koper–Dragonja približno 500 metrov pred Dragonjo. Ob 4.13 se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 72-letni državljan Nemčije. Z njim je bila še 70-letna sopotnica, prav tako državljanka Nemčije, ki pa ni poškodovana.



Policisti so ugotovili, da je moški iz neznanega razloga v blagem desnem ovinku zapeljal levo v obcestni jarek in tam obstal. Policisti, ki so prvi posredovali, so moškega oživljali, vendar brez uspeha. Po oceni zdravnika je smrt osebe najverjetneje nastopila zaradi zastoja srca. Za voznika je bila odrejena sanitarna obdukcija.



Zaradi ogleda prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet na cesti delno oviran do 7.24.

