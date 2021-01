Moška urinirala po bankomatu, mimoidoča ju je okarala in jih fasala (FOTO)

Zapis o napadu dveh mladeničev. FOTO: Facebook

Neprijeten in boleč dogodek je na zadnji dan starega leta doživela neka ženska v Novi Gorici. Na facebooku je opisala, kaj se ji je zgodilo, ko je želela do bankomata.»Žalostno, da živim v okolju ljudi, ki ne sprejemajo mnenja drugih. Danes v Novi Gorici pred Petrolom na bankomatu je fant cca 30 let uriniral po njem. Lepo sem stopila do njega gleda na to, da je on od daleč že govoril, kaj bi z mano delal….«Kot je zapisala, ga je vprašala, ali se mu zdi primerno urinirati po bankomatu. Dodala je, da sta se oba moška spravila nanjo in na mamo, ki je želela k bankomatu. »Rezultat pa je očiten na sliki. V zahvalo pa zlomljen nos,« je še dodala.Kot je zapisala v enem od komentarjev pod objavo, je podala prijavo na policijo. Z vprašanji smo se obrnili tudi na PU Nova Gorica, odgovore še pričakujemo.