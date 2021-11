Morilec še priprt, sodbo pa razveljavili

Prvi februarski dan lanskega leta se bo družini Peklič s Polzele za vedno vtisnil v žalostni del spomina. Takrat naj bi namreč, vsaj tako je prepričano tožilstvo, Andrej Vrščaj na zahrbten način umoril Vinka Pekliča, svoji mami Neži Vrščaj pa povzročil hudo telesno poškodbo s tem, ko jo je med prepirom tako odrinil, da je padla na tla in si zlomila roko. Tragedija se je zgodila 1. februarja na vrtu družinske hiše na Polzeli. Veliki senat celjskega okrožnega sodišča je 13 mesecev po dogodku Vrščaja spoznal za krivega obeh očitanih mu kaznivih dejanj in mu dosodil enotno zaporno kazen 23 let ...