Morilce gozdnega moža izdal DNK (FOTO)

Čez tri dni bo minilo že natanko pet mesecev od dogodka, ki je popolnoma pretresel Grosuplje z okolico, predvsem pa Zgornje Duplice, v bližini katerih je več let živel 77-letni Stanislav Knafelj. »Take smrti si res ni zaslužil. Nobenemu človeku ni nič žalega naredil. Živel je skromno in skrbel za mačke. V trgovini je nakupoval hrano predvsem za živali in bolj malo zase,« je po tistem petku, 19. marcu, ko je bilo že povsem jasno, da je bil možakar žrtev najhujšega kaznivega dejanja, umora, povedala Milena Mušič iz Krajevne organizacije Rdečega križa Grosuplje. Dodala je, da je bil r...