Ali policija tava v temi? To je vprašanje, ki si ga živelj zastavi vsakič, ko preiskovalci zločinov v nekaj dneh ne ujamejo storilca najhujšega kaznivega dejanja – umora. In ravno to vprašanje je glas ljudstva postavil tudi po zadnjih dveh skrivnostnih tragedijah, ki sta pretresli Slovenijo. Čeprav se je sprva zdelo, da bosta septembrska umora v Braslovčah in Zgornjem Dupleku za preiskovalce trd oreh, sta oba osumljena že za zapahi. Najprej so v zadevi Braslovče olisičili 44-letnega Slovenca, v petek pa v primeru Zgornji Duplek 33-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Ta se je, naivno misle...