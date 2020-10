Množični pretep pri Krškem, poškodovanih kar šest oseb

V sredo okoli 12.30 so policiste obvestili, da se v bližini bencinskega servisa v Veliki vasi pri Krškem pretepajo osebe.



Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so preprečili nadaljevanje pretepa in vzpostavili javni red in mir. Opravili so varnostne preglede oseb in zasegli predmete, uporabljene v pretepu, poroča PU Novo mesto.



Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je do pretepa prišlo zaradi dalj časa trajajočega spora med dvema družinama. Člani družin so se pretepali in si medsebojno grozili, med pretepom pa so uporabili palice in električne vodnike. Šest udeležencev je zaradi lahkih telesnih poškodb poiskalo zdravniško pomoč.



Policisti še preiskujejo okoliščine kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb in groženj, ki so jih naznanili udeleženci pretepa.