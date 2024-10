Mlajša voznica e-skiroja trčila v dva pešca, policisti prosijo za pomoč

Včeraj, nekaj pred 15. uro, je v podvozu, na Cesti Leona Dobrotinška v Šentjurju, prišlo do prometne nesreče.

Milena Trbulin s PU Celje: »Mlajša voznica e-skiroja, ki je vozila v smeri centra Šentjurja, je na hodniku za pešce trčila v dva pešca, ki sta hodila v isti smeri kot voznica e-skiroja in njena sopotnica. Voznica e-skiroja je po trčenju ustavila in se obema pešcema opravičila, nakar sta se dekleti odpeljali naprej v smeri centra Šentjurja. Pešca sta se v trčenju lažje poškodovala. Voznico e-skiroja in sopotnico pozivamo, da se zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče oglasita na Policijsko postajo Šentjur.«

Morebitne očividce in vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči policisti prosijo, da podatke sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Šentjur (03) 746 41 50, na številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.