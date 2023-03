Mladoletniku v fitnesu niso mogli pomagati, imel naj bi zdravstvene težave

Izjemno žalostno se je končal minuli petek za družino 16-letnega fanta in njegove prijatelje iz Černelavcev nedaleč od Murske Sobote, nenadno je namreč mladoletnik umrl.

Tragični dogodek se je zgodil v petek, 17. marca, okoli 21. ure v Fitnes Centru v bližini nekdanje Ekonomske šole v središču Murske Sobote. Med vadbo je umrl mladoletnik, ki naj bi imel zdravstvene težave, povezane s srcem in ožiljem. Po neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi fant iz neposredne okolice Murske Sobote, ki naj bi mu telovadbo priporočali tudi kardiologi, doživel srčni infarkt.

Kljub hitremu ukrepanju nekaterih navzočih v fitnesu in pozneje medicinskega osebja, ki so mladeniču poskušali pomagati, je zdravnik lahko le potrdil smrt.

Nujna medicinska pomoč je mladoletnika na kraju dogodka oživljala skoraj eno uro.

Kaj pravi policija?

S PU Murska Sobota so nam pojasnili, da o smrti mladoletnika »v enem izmed fitnes centrov v Murski Soboti v petek nismo bili obveščeni«. Informacijo o tem so dobili v soboto in začeli zbirati obvestila. »Ugotovljeno je bilo, da se je zgodilo v petek okrog 21. ure. Nujna medicinska pomoč je mladoletnika na kraju dogodka oživljala skoraj eno uro. V danem primeru gre za dogodek, nenadno smrt in ne za sum kaznivega dejanja. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo. Obveščena sta bila državni tožilec in dežurni preiskovalni sodnik,« je potrdila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.