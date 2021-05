Mladoletnika zasačili z ukradenimi oblačili in obutvijo

Policiste PP Krško so v ponedeljek popoldne poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer sta neznanca odtujila več kosov oblačil in obutve in pobegnila. Policisti so se takoj odzvali in ju na podlagi opisa v Drnovem izsledili in prijeli.



Mladoletnima tatovoma so zasegli ukradene predmete. Ovadili ju bodo na pristojno tožilstvo, poroča PU Novo mesto.

