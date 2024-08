Mladoletnik in 23-letnik sta se pretepala pred blokom

Policisti PP Novo mesto so 4. avgusta zvečer posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na obrežju reke Krke v Novem mestu, kjer naj bi osebe grozile ribiškemu čuvaju. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je ribški čuvaj opravljal naloge iz svoje pristojnosti in pri osebah, ki so lovile ribe, preverjal veljavnost ribiške karte. Neznanci v postopku niso sodelovali, grozili naj bi mu z uporabo solzivca in pobegnili s kraja dogodka. Policisti so ugotovili identiteto kršiteljev in nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin. Zoper kršitelje bodo ustrezno ukrepali, sporočajo s PU Novo mesto.

Posredovali zaradi pretepov

Policisti PP Krško so bili 2. avgusta nekaj pred 17. uro obveščeni, da naj bi se pred stanovanjskim blokom na območju Senovega pretepali dve osebi. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med mladoletnikom in 23-letnikom. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo 23-letniku izdali plačilni nalog, zoper mladoletnika pa na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brežiški policisti so v noči na 4. avgust posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Bračni vasi. Ugotovili so, da je 27-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, razbijal v stanovanjski hiši, žalil je svojo partnerko in jo fizično napadel. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

V noči na 4. avgust so policisti PP Metlika posredovali zaradi nasilnega vedenja mladoletnika v naselju Svržaki. 17-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, se je sprl s svojci, jih žalil in spodbujal k pretepu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.