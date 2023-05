Mladoletni motorist v kmetijski traktor, odpeljali so ga s helikopterjem

V soboto okoli 13. ure so na PU Novo mesto bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznice traktorja v naselju Hinje pri Šentjanžu.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 16-letni voznik motornega kolesa enduro, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil za kmetijskim traktorjem. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad motorjem in trčil v zadnji del priključka traktorja, ki ga je pred njim pravilno peljala voznica. Hudo poškodovanega 16-letnika so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Maribor.

Okoliščine nesreče še preiskujejo, o ugotovitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.