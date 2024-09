Med vzpenjanjem po lestvi je padel vznak

V sredo ob 19.42, je bila policija obveščena o delovni nezgodi v Šempetru pri Gorici, v kateri se je poškodoval 43-letni delavec, državljan Kosova. V poročilu za javnost so zapisali, da se je nesreča zgodila med opravljanjem gradbenih del pri skladiščih.

Zapisali so, da je delavcu spodrsnilo med vzpenjanjem po kovinski lestvi na gradbeni oder. Delavec je padel vznak z višine od 3 do 4 metrov in se pri tem poškodoval. Delavcu so nudili zdravniško oskrbo v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici.

Policisti so glede na sedanje ugotovitve tujo krivdo izključili, o nezgodi je bila obveščena tudi pristojna delovna inšpekcijska služba. Policisti PP Nova Gorica bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.