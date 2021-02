Med več kot 100 udeleženci eden pijan, vendar zelo

Gorenjski policisti so v petek popoldne nekaj ur poostreno nadzirali treznost udeležencev v prometu. Med več kot 100 odrejenimi preizkusi alkoholiziranosti je bil pozitiven en udeleženec. Preizkus je pri njem pokazal 1,07 mg/l. So pa policisti ugotovili 26 drugih kršitev, in sicer rabo telefona med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu, prekoračitev hitrosti, nepravilnost pri prevozu tovora, neupoštevanje prometne signalizacije, nepravilno stran vožnje in prečkanje ceste zunaj prehoda, so sporočili iz PU Kranj.



Policija poziva k upoštevanju prometnih pravil in odgovornemu ravnanju.

