Med sečnjo nanj padlo drevo, ima hude telesne poškodbe

Policisti PP Ajdovščina so v soboto, 14. decembra popoldne, obravnavali delovno nezgodo na območju naselja Budanje v občini Ajdovščina, kjer se je pri sečnji lesa predvidoma huje poškodoval 69-letni moški. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je omenjeni moški za lastne namene podiral drevesa.

Med sečnjo lesa je na omenjenega moškega padlo drevo, ki jo je takrat podiral, pri tem je utrpel hude telesne poškodbe desne noge. Kasneje so na kraju poleg policistov PP Ajdovščina posredovali tudi reševalci NMP ZD Ajdovščina in poklicni gasilci GRC Ajdovščina, ki so poškodovanca oskrbeli.

Po nudeni pomoči na kraju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti PP Ajdovščina bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.