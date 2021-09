Med postopkom začel groziti policistu, da mu bo razbil avto in zažgal hišo

Brežiški policisti so v petek zvečer posredovali v Gazicah zaradi glasne glasbe, ki je motila okoliške prebivalce. Zaradi kršenja javnega reda in miru so 51-letniku napisali plačilni nalog. Med postopkom pa se je do policistov začel nedostojno obnašati pijani 27-letnik. Začel jih je žaliti in jim groziti, da jim bo razbil službena vozila. Ker je enemu policistu grozil, da bo zažgal njegovo hišo in hišo njegovih staršev, ga bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 4. odstavku 299. člena KZ.



Policisti so v sporočilu za javnost zapisali še, da so 27-letnika zaradi groženj, nasilnih in premoženjskih kaznivih dejanj že večkrat obravnavali, pa tudi zaradi kršitev javnega reda in miru ter prekrškov s področja prometne varnosti. Za zgoraj omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do petih let.

