Med mlajšimi osebami izbruhnil pretep, trije so pobegnili

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v ponedeljek popoldne obravnavali primer izsiljevanja in pretepa, ki se je zgodil pred prodajalno na Topliški cesti. Okoli 15. ure so bili obveščeni o pretepu med mlajšimi osebami, pri čemer so trije osumljenci s kraja dogodka zbežali.

Policisti so nemudoma sprožili iskalno akcijo, eden od njih pa je osumljence, ki so bežali peš po Kandijski cesti, izsledil in prijel. Preiskava je pokazala, da so mladoletniki izsiljevali oškodovanca in ga fizično napadli. Prav tako je eden izmed storilcev udaril še drugo osebo, ki je bila v bližini.

Policisti intenzivno preiskujejo vse okoliščine dogodka, ki ga obravnavajo kot kaznivo dejanje izsiljevanja. Zoper osumljence bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.