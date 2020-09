Med klicanjem Alaha je nanj jurišal s palico

Letošnje poletje je slovenska obala pokala po šivih. Nekateri so si kosilo pekli kar na plaži, denimo na osrednji v Portorožu, a nihče od žar mojstrov se na opozorila kopalcev, da takšno početje ni primerno, ni odzval nasilno.Zgodba, ki se je odvijala pri flišnem klifu na Debelem rtiču, na območju pestrega rastlinja, grmičevja in v bližini borovcev, je, žal, drugačna. Incident se je zgodil na zavarovanem območju kulturne dediščine v Krajinskem parku Debeli rtič. Pretep na skalahLjubljančan se je avgustovsko soboto z družino vračal z divje plaže. Ozka pot, po kateri so hodili, je z ene strani obdana z grmičevjem, z ...