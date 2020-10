Mater ponoči pretepel, zjutraj zadavil

Kakšen oče, mož in sin je (bil) 70-letni Dragan Kukanja iz Črnič? Ni bil skrben, čuteč in ljubeč, sicer mu zaradi grehov ne bi bilo treba v ječo. V njem se je pogosto prebudila zver, sploh ko se je po pohajkovanju od šanka do šanka domov primajal pijan. In to baje sploh ni bilo tako redko. Trpinčil tudi ženo in hčerSodeč po sodbi je že v času osnovne šole hčerko pogosto poniževal, ji očital, da je nesposobna kot njena mati, da je neumna, grda, trgal je njene slike in govoril, da so sranje. Lasal jo je tako močno, da ji je občasno izpulil šop las. Klofutal jo je, pretepal (tudi s čevljem), brcal, jo potiskal ob steno ...