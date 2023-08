Marjan pred 24 leti ubil mamo, zdaj čaka na sodni epilog zaradi poskusov uboja

Marjan Elemir Rozman, ki ga slovenska javnost najbolj pozna po tem, da je pred 24 leti ubil svojo mamo Anuško Klenar Rozman, njeno truplo pa nato zakopal ob domači hiši, na ljubljanskem okrožnem sodišču še vedno čaka na sodni epilog. Zagovarja se pred očitki, da je zagrešil dva poskusa uboja, na škodo Sandija Šišića 1. septembra 2021 in Andreje Lokar 12. januarja lani, ter več mesecev trajajoče nasilništvo nad Lokarjevo.

Vsi trije so se poznali, saj sta bila Šišić in Lokarjeva nekdanja partnerja, v zvezi se jima je rodila hčerka, v mesecih oziroma letih pred 12. januarjem lani pa sta bila v zvezi tudi Lokarjeva in Rozman. Slednja sta nekaj časa skupaj živela v stanovanju v ljubljanskem Zalogu, ki je bilo v lasti Andrejinega očeta.

Na enem od zaslišanj prek videokonference FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na sodišču trenutno med drugim še vedno razčiščujejo dogajanje s 1. septembra 2021. Za tožilstvo ni sporno, da je Rozman z nožem takrat poskušal ubiti Šišića. A obramba ves čas vztraja, da se je obtoženi le branil pred njim. Na 13-centimetrskem rezilu noža so namreč preiskovalci našli le sledi Rozmana in njegove bivše partnerice. Na ročaju pa njune in še od Šišića. Tokrat pa je obramba želela preveriti še, od koga so bili sledovi krvi, ki so jih našli na več mestih po tleh v stanovanju.

Razpravljajoča sodnica Maja Povhe je pojasnila, da v poročilu Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) piše, da so Šišićevo kri našli na zunanjem robu balkona oziroma tam, kjer je plezal v stanovanje. Njegova je bila tudi kri na tleh sobe. Sledove obtoženčeve krvi pa so odkrili na klopi v kuhinji. Krvave madeže so našli še na omari in pod njo na tleh sobe, na kljuki vrat, ohišju za trak za rolete in na notranjem robu balkona. A da gre pri teh za mešane biološke sledi, pri čemer prevladuje Šišićev DNK, v delu v nekaterih primerih pa tudi obtoženčev.

Vlekli smo za ta nož, ki je odletel na tla. Marjan me je nato prijel za vrat in začelo me je zmanjkovati.

Kdo ima prav?

Spomnimo, da po prepričanju obrambe že podroben pregled Rozmanovih telesnih poškodb, ki so nastale prav tistega dne, potrjujejo obtoženčev zagovor. Oziroma da je takrat Šišić v stanovanje v ljubljanskem Zalogu, kjer živi Andrejin oče, vstopil skozi okno. Najprej naj bi se drl na Andrejo, kje ima »jebača«, jo udaril z boksarjem in nato planil še po njem. Prebil mu je ustnico, poškodoval uho in oko. Zbil ga je na tla, kar pomeni, da ga ni mogel poškodovati po vratu, kar mu očitajo. Zatrdil je, da ga ni ne napadel ne zabodel ter da za kaj takega tudi ni imel motiva. Sandi pa da ga je imel, in to je ljubosumje.

Šišić pa je glede tistega dne razlagal, da ga je Rozman najprej močno udaril v obraz, nato so se začeli prerivati in v obrambi je zagrabil ponev ter z njo dvakrat po glavi udaril Marjana. Zatem je nanj skočila Lokarjeva, sam pa je od hčerke zaslišal opozorilo: »Pazi, tati! Nož ima!« Zato je stekel proti vhodnim vratom. Začel jih je že odklepati, nato pa se je obrnil in od Rozmana dobil sunek proti trebuhu. »Prav preluknjal mi ga je. Mislil sem si, pa kaj je to za en norec.« Čez nekaj trenutkov je vsak od prisotnih že začel grabiti za nož – roke so takrat držali nad glavo. »Vlekli smo za ta nož, ki je odletel na tla. Marjan me je nato prijel za vrat in začelo me je zmanjkovati. Bil sem že čisto na tleh,« je še opisal. Z Andrejo sta se nato še nekaj prerivala, obtoženi Rozman pa je izginil in se čez nekaj minut vrnil z nožem ter ga, tako Šišić, zabodel še v vrat.

Sojenje se bo nadaljevalo konec avgusta, ko naj bi bila zaslišana tudi strokovnjakinja, ki je prej omenjene sledove krvi analizirala. Takrat bo morda tudi že izdelana psihiatrična ocena za Lokarjevo. Problem je namreč v tem, da nihče ne ve, kje je. Je pa Rozman tokrat pojasnil, da ga je pred kratkim obiskala v priporu, da ni bila videti dobro in da naj bi še bolj zabredla v drogo. O tem, kje živi oziroma na katerem naslovu je dosegljiva, pa nista govorila.