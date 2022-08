»So bili na delu Romi?« smo si v tistem dovolili nekaj, rekli bi, politično povsem nekorektnega. »Niti približno!« pa je izstrelila 61-letna Marija Zidarič, doma iz Podvincev. »To so čistokrvni slovenski cigani!« Marija prebira uničen krompir, ki je ostal po vandalskem roparskem pohodu. Pa še nekaj je dodala: »Tašča od Dejana Zavca je moja sestrična …« Med vrsticami nam je želela povedati, da bo morala, če se teror, ki ga nad njo izvajajo sosedje in je morala prav zato poklicati tudi že na policijo, ne bo polegel, po pomoč kar do svojeg...