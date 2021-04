Mariborčan želel registrirati dragega beemveja in ostal brez njega

Včeraj dopoldne je 37-letni Mariborčan v eno od mariborskih pooblaščenih podjetij na tehnični pregled pripeljal osebni avtomobil BMW 850i Coupe xDrive in ga želel registrirati. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo 21. januarja letos ukradeno na Poljskem.



Policisti so vozilo zasegli, obravnavajo pa sum storitve kaznivega dejanja prikrivanja, poroča mariborska policijska uprava. Ni pa to bil edini primer, ko so vozilo zasegli.



Včeraj malo pred 21. uro so policisti na kontrolni točki Šentilj–avtocesta preverili 41-letnega državljana Črne gore, ki je z osebnim avtomobilom znamke BMW X6, čeških registrskih oznak, iz Avstrije vstopal v našo državo. Policist so ugotovili, da so vozilo in registrski tablici v schengenskem informacijskem sistemu od 17. aprila 2021 zavedeni kot ukradeni. Razpisnica

ukrepa je Slovaška. Po usmeritvah pristojnega tožilca so vozilo in registrski tablici zasegli, obravnavajo pa kaznivo dejanje zatajitve, so zapisali v poročilu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: