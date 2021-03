Mariborčan (41) tako pijan, da je hotel vstopiti v napačen blok

V sredo okoli 18.30 je 41-letni Mariborčan razbijal po vratih stanovanjskega bloka na Gregorčičevi ulici v Mariboru in na vsak način želel vstopiti vanj, čeprav tam ne stanuje. Pijan se niti ob intervenciji policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga pridržali do streznitve. Zaradi tega bo prejel plačilni nalog.



Med vožnjo v prostor za pridržanje pa se moški še vedno ni pomiril, temveč je silovito brcal v notranja vrata intervencijskega vozila policije in jih ob tem poškodoval. Materialna škoda znaša okoli 1000 evrov. Zaradi tega ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: