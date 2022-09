Mamo umoril in zakopal, punco zaštihal

Na eni strani obsojeni morilec Marjan Elemir Rozman, na drugi odvisnica od prepovedanih drog Andreja Lokar, vmes pa njen nekdanji partner in oče njune mladoletne hčerke Sandi Šišić. To so glavni akterji zgodbe iz Ljubljane, ki se je konec lanskega in tudi v začetku letošnjega leta končala s krvavimi ranami tako Andreje kot Sandija. Vse te naj bi zagrešil prav 63-letni Rozman, ki se mora zdaj na ljubljanskem okrožnem sodišču zagovarjati zaradi očitkov dveh poskusov uboja. Pa tudi nasilništva na škodo njegove nekdanje partnerice Andreje. Ta je šele pred kratkim spoznala, da njegova ljubezen do n...