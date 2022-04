Mamo ranil, njenega ljubimca ubil

Veliki senat celjskega okrožnega sodišča, ki mu je tudi v ponovljenem sojenju predsedovala sodnica Marjana Topolovec Dolinšek, je Polzeljana Andreja Vrščaja zaradi umora Vinka Pekliča in povzročitve hude telesne poškodbe svoji mami Neži Vrščaj obsodil na 23 let in dva meseca zapora. To je tri mesece manj, kot so mu prisodili na prvem sojenju lani, a je višje sodišče sodbo pozneje razveljavilo zaradi nepopolno ugotovljenih dejstev in prvostopenjskemu naložilo, da še enkrat podrobno prouči vse okoliščine dogodka. Zvabil ga je na vrt Temu je senat tudi sledil. Ponovno so zaslišali številne prič...