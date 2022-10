Madžar z lepljivimi prsti: kradel je vpričo lastnikov

Madžar Petrik Gabor Karoly zaradi tatvin že prestaja dveletno zaporno kazen, bivanje za rešetkami pa bo zaradi nove pravnomočne kazni nekoliko podaljšal; na zaporniški žimnici bo skupno spal šest let in tri mesece. Nato ga bodo za pet let izgnali iz Slovenije.

Z organi preiskovanja in pregona se je že srečal v več evropskih državah, na seznam držav, v katerih ni dobrodošel, ga je uvrstila tudi Slovenija .

Potem ko je bil pred leti obsojen v domovini, v Avstriji, iz Nemčije, kjer so ga zaradi tatvin in ponarejanja denarja obsodili na tri leta zapora, so ga deportirali, je zavil še k nam, očitno zato, da bi izvrševal kazniva dejanja, je ugotovilo sodišče lani marca, ko ga je prvič obsodilo. Kradel je na posebno predrzen način v lokalih iz ženskih torbic, žepov jaken in bund, nato pa z ukradenimi bančnimi in kreditnimi karticami kupoval v trgovinah, opravil je tudi nekaj dvigov na bankomatih.

Po priznanju krivde za tri tatvine in veliko nadaljevano tatvino mu je ljubljansko okrožno sodišče izreklo posamične kazni in nato enotno kazen dveh let zapora ter ga za tri leta izgnalo iz države. A to ni bilo njegovo zadnje srečanje s slovenskim sodiščem. Po obtožnicah in obtožnih predlogih tožilstev v Celju, Ljubljani in Kopru so ga v združenem postopku januarja na ljubljanskem sodišču po priznanju krivde spet obsodili za identična kazniva dejanja; določili so mu enotno kazen šestih let in pol.

Višje sodišče je nekoliko modificiralo pravno kvalifikacijo dejanj.

Oktobra 2019 je namreč ženski v restavraciji na počivališču Lom iz torbice ukradel denarnico z dokumenti in bančno kartico. Pri tem je bil posebno predrzen, in sicer je na terasi lokala sedel za mizo poleg nje, s hrbtom obrnjen proti njenemu hrbtu, položil je jakno na svojo ramo ter se s stolom počasi vzvratno približal njenemu hrbtu. Nato je, ko ni opazila, iz njenega nahrbtnika, ki ga je imela poleg sebe, ukradel denarnico, medtem ko se je ženska pogovarjala s prijateljico. Z ukradeno kartico je nato štirikrat poskusil v Novi Gorici na bankomatu dvigniti denar, a mu ni uspelo, saj ni imel pravilne pin-številke.

Ukradel pa kupoval

Enako predrzen je bil februarja 2020 v gostinskem lokalu v celjskem trgovskem centru, ko je iz zunanjega žepa bunde, obešene na naslonjalu stola, ukradel moško denarnico vpričo lastnika. Podobno je zagrešil še več tatvin, tudi v Ljubljani in Kopru, nakar je poskušal z ukradenimi karticami dvigniti denar na bankomatu. V več trgovinah, zlatarnah in optiki je poizkušal kupiti izdelke. Ponekod mu je uspelo, ponekod ne. Njegove žrtve pa so bili tako slovenski državljani kot tujci, ki so ostali brez torbic, denarja, dokumentov, telefonov, ključev …

Zaradi nove pravnomočne kazni bo Madžar za zapahi nekoliko dlje. Simbolična fotografija. FOTO: Uroš Hočevar

Tožilstvo je njegova dejanja opredelilo kot nadaljevano veliko tatvino (med septembrom 2016 in februarjem 2020 je zagrešil 16 posamičnih dejanj), poskus goljufije in nadaljevano kaznivo dejanje goljufije. Okrožno sodišče mu je sledilo in Karolyju najprej izreklo posamezne kazni, nato pa jih združilo v enotno zaporno kazen.

A višje sodišče je sodbo nekoliko spremenilo, in sicer je modificiralo pravno kvalifikacijo dejanj (goljufijo na primer v zlorabo negotovinskega plačilnega sredstva oziroma v poskus tega kaznivega dejanja). Posledično je znižalo posamezne kazni ter na koncu tudi enotno kazen; ta sedaj znaša šest let in tri mesece bivanja za rešetkami.

Tri leta izgona iz naše države iz prejšnje kazni so mu združili z novim, štiriletnim izgonom, tako da ga bodo po prestani zaporni kazni iz Slovenije izgnali za pet let, kar je največ, kar mu po zakonu sodišče lahko izreče.

Že okrožno sodišče je odločilo, da mora oškodovancem vrniti dobrih šest tisočakov, a je glede na večletno zaporno kazen in način, na katerega se očitno preživlja, bolj malo verjetno, da bodo oškodovanci ta denar kdaj videli.