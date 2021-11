Lažno zdravnico izdalo neznanje

31-letna Petra Sever Žveglič je spretno izkoristila pomanjkljiv sistem javnega zdravstva ter popolno opustitev nadzora pristojnih. Izdalo jo je neznanje medicine, pozneje še slab ponaredek fotokopirane diplome. V prevari, ki je tako resne narave, da bi šlo lahko za življenje in smrt pacientov, so jo obsodili le ponarejanja listin in goljufije, nihče od pristojnih pa za opustitev nadzora do danes ni odgovarjal. Petri Sever Žveglič so na koprskem okrajnem sodišču za dve goljufiji in ponarejanje listin izrekli dve leti zapora, a bo kazen odslužila v obliki družbenokoristnega dela. Lažno zdravn...