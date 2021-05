Lažnemu poštarju znižali kazen

Lažnemu poštarju Benu Krajšku iz Nove vasi pri Postojni je višje sodišče v Kopru znižalo zaporno kazen. Namesto osem let in pol, kolikor mu jih je za poskus uboja Tomaža Čamdžića prisodilo koprsko okrožno sodišče, bo za zapahi preživel šest let in pol. Napad bi se 20. decembra predlani za Postojnčana Čamdžića lahko končal s smrtjo. Krajšek je tistega dne okoli pol šestih zvečer oborožen s sekiro, nožem in solzivcem prišel na vrata hiše v Kettejevi ulici v Postojni, kjer Čamdžić živi z materjo, hčerkama in ženo. Takrat 71-letni materi je natvezil, da je poštar, in ko mu je ta, ki ima še enega ...