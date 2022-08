Ko je 39-letna Ioana Rusu z Bizeljskega prišla na sodišče v družbi svojega svaka Marjana, ni bilo med njima opaziti nobenega konflikta, napetosti ali česar koli, kar bi kazalo na to, zaradi česar je morala ona sesti na zatožno klop – to je nasilje v družini. Prav nasprotno, prišla sta kot prava prijatelja. »Od leta 2015 do 2020 je obtožena s svakom živela v družinski skupnosti oziroma skupnem gospodinjstvu, z njim pa je ravnala neprimerno, ga fizično izsiljevala za denar, mu vzela PIN-kodo bančne kartice in sama dvigovala denar z njegovega bančnega računa, prav tako mu je nakopala...