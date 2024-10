22 let po strelskem obračunu dveh kriminalnih tolp, v katerega je bil vpleten, in 5 let zatem, ko je novogoriško okrožno kazensko sodišče za njim razpisalo tiralico, se je v lisice ujel 48-letni Šempetrčan Luka Furlan. 20. februarja so ga aretirali perujski policisti, odtlej bo torej minilo skoraj 8 mesecev, tamkajšnje pravosodje pa še vedno premleva, ali bo ugodilo slovenski zahtevi za njegovo izročitev. Se upira vrnitvi domov? Dogodek, zaradi katerega je za Primorcem po vsem svetu razpisano iskanje, sega v davno leto 2002, ko sta na Vipavski cesti v Rožni Dolini obračunali kriminalni skupi...