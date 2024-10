Kriminalist nad bežečega najstnika s palico! To pravi sodnica

Višjega kriminalista Boštjana Šafariča, pomočnika načelnika Policijske postaje (PP) Koper za področje kriminalitete, je okrajna sodnica koprskega sodišča Melita Černe oprostila vseh obtožb, ki naj bi jih zagrešil nad tedaj mladoletnim Primorcem. Šafarič se je zagovarjal zaradi obtožb o kršitvi človekovega dostojanstva in zlorabe uradnega položaja, za kar mu je grozila kazen do treh let zapora. Pooblaščenka oškodovanca Adriana Nusdorferja in tožilka Mojca Gruden sta že napovedali pritožbo. Adriana, takrat je štel 15 let, nekdanjega mladinskega državnega prvaka v veslanju, je 7. maja 2019 zara...