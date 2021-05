Krava kravžljala živce policistom

V nedeljo zvečer so se v Sevnici domačini in policisti ukvarjali s kravo, ki je med Orehovim in Sevnico zašla na tire.



Lastnik je o tem nekaj pred deveto zvečer obvestil policiste na številki 113, ti pa takoj slovenske železnice, da so opozorili vlake na relaciji med Sevnico in Bregom. Poskočno kravo so uspeli navezati, jo odpeljali iz tirov, nakar je iz neznanega vzroka poginila.



Zaplet ni povzročil materialne škode na premoženju železnic. Krava je sicer pobegnila iz ograjenega in z električnim pastirjem varovanim pašnikom, so sporočili s PU Novo mesto.

