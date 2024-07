Kosilnica je ubila pridnega in delovnega Srečka

Žalostno se je v Halozah končala zadnja sobota v juliju. V Mali Varnici, nedaleč od Zgornjega Leskovca v občini Videm, se je v večernih urah zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je umrl 53-letni domačin.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, se je nesreča zgodila okoli sedme ure zvečer na območju policijske postaje Podlehnik. Pri košnji strmega hriba je moškemu spodrsnilo in je padel. Pri tem ga je kosilnica povozila po celotnem telesu. Zaradi hudih poškodb so ga s helikopterjem odpeljali v mariborski klinični center, od tam pa so okrog polnoči sporočili, da je umrl, je javnosti tragično novico sporočil Miran Čagran, vodja izmene operativno-komunikacijskega centra mariborske policijske uprave.

Kot smo izvedeli, je v črno zavita družina Srečka Topolovca. O njem znanci in sodelavci iz lokalnega cestnega podjetja, kjer je bil zaposlen kot voznik, pripovedujejo kot o pridnem in delavnem človeku, ki je bil vedno pripravljen pomagati. Izvedeli smo, da je bil 53-letni Srečko, sicer odlični mož, oče in dedek, izjemno priden delavec v službi, enako pa tudi doma, kjer je obdeloval hribovito kmetijo.