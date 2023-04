Koprski policisti okoli polnoči prejeli ogromno klicev, razlog pa objestna Nemka

V sredo okoli polnoči je OKC PU Koper prejel več klicev o vožnji v nasprotno smer po avtocesti od Divače proti Postojni. Na kraj so poslali patruljo Postaje prometne policije Koper, ki je vozilo izsledilo pri Senožečah. Policisti so vozilo poskušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali službenega vozila policije, vendar jih voznica ni upoštevala in je nadaljevala vožnjo po prehitevalnem pasu nasprotnega smernega vozišča proti Postojni. Pri tem je prevozila 31 km in z vožnjo med 80 in 100 km/h ogrozila več voznikov, ki so ji pripeljali nasproti, vendar se jim je uspelo izogniti.

Vodja izmene OKC PU Koper je za preprečitev hujših posledic pri izvozu Postojna organiziral cestno zaporo z blokadno točko, ki jo je izvedla patrulja PP Postojna, tako da so policisti ustavili promet iz smeri Ljubljane in s tovornimi vozili zaprli avtocesto.

Voznica se je nato varno ustavila pred cestno zaporo, policisti pa so jo pospremili z avtoceste in obvestili zdravstveno službo, ki je poskrbela za 65-letno voznico, državljanko Nemčije.

Sledi ji kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje.

Policisti se zahvaljujejo voznikom

Policisti pravijo, da so v tem primeru prejeli »res veliko klicev voznikov«. Vse informacije so policistom zelo koristile pri izsleditvi nevarne voznice, zato se vsakemu posebej javno zahvaljujejo. Za varnost lahko poskrbimo le vsi skupaj in v tem primeru so skupaj zagotovo preprečili hujše posledice, do katerih bi lahko prišlo zaradi nevarne vožnje v nasprotno smer.