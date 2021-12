Koper: ročna zavora je popustila, potem se je zgodilo tole (FOTO)

Gasilska brigada Koper je objavila fotografije nenavadne akcije, ki so jo izvedli v Kopru.

le redko smo priča takemu prizoru, kot so mu bili priča danes na Obali. Osebno vozilo je namreč plavalo v reki. Kot so pojasnili gasilci, se je vozilo zaradi popustitve ročne zavore odpeljalo v reko Badaševico.

Gasilci brigade Koper so kraj dogodka prometno zavarovali in postavili pivnike zaradi morebitnega iztekanja tekočin iz vozila. Njihova potapljača sta vozilo privezala na jeklenico, da so ga lahko s pomočjo vitla izvlekli iz vode.