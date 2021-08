Kolesarska po napačni strani, trčila je v betonski stebriček

V četrtek nekaj po 10. uri so policisti zunaj Bukovske vasi (območje PP Dravograd) obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodovala kolesarka, ki je na kolesarski stezi zaradi nepravilne strani vožnje trčila v betonski stebriček in padla. Kolesarka je bila odpeljana v SB Slovenj Gradec, so sporočili iz PU Celje.

